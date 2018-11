Quel est l'organe le plus lourd du corps humain ?

Le foie, le cerveau ou encore le cœur… On pourrait croire que l’un de ces organes est le plus lourd du corps humain. A tort.

C’est en effet la peau – considérée comme un organe car elle a une fonction physiologique – qui détient ce titre. Au total, elle pèse en moyenne entre 3 et 5 kg chez un adulte, suivant la taille ou la corpulence de ce dernier.

Constituée de trois couches superposées (l’épiderme, le derme et l’hypoderme), pour une épaisseur allant de 0,05 à 1,5 mm suivant les endroits, la peau représente ainsi entre 5 et 7 % environ du poids de l’organisme. A titre de compa­raison, le foie, le cerveau et le cœur n’affichent respectivement «que» 1,5 kg, 1,3 kg et 300 g sur la balance.

La peau est également l’organe le plus grand du corps ­humain, car si elle était «dépliée», sa superficie totale mesurerait entre 1,5 et 2 mètres carré.