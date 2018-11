«Après...» : un ouvrage sur l'au-delà de Stéphane Allix

Après son best-seller «Le Test» sur la voyance, le journaliste d’investigation Stéphane Allix fournit une nouvelle preuve que la vie se poursuit après la mort dans son nouvel opus «Après…», une enquête saisissante et rigoureuse sur les mystères de l’au-delà.

Où se trouvent les défunts ? Sont-ils jugés ? Qu’advient-il au moment de la mort ? Peut-on s’y préparer ? Autant d’interrogations auxquelles ce livre tente de répondre, au travers des témoignages de personnes qui ont survécu à un proche. Des témoins qui évoquent, par exemple, des sensations de présence, des signes de toutes natures, des visions, des messages télépathiques, ou encore des apparitions.

Après des années de recherches, de lectures et d’interviews avec des chercheurs du monde entier, l’auteur dévoile aux lecteurs une analyse objective de ces formes diverses de communication. En se basant sur des faits et non des croyances, cet ouvrage bouscule ainsi de nombreuses certitudes sur l’après-vie.

Après... Quand l’au-delà nous fait signe, Stéphane Allix, éd. Albin Michel, 19,80€.