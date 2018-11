Tout savoir sur Nicolas Mathieu, lauréat du prix Goncourt 2018

Nicolas Mathieu, peu connu du grand public jusqu'alors, vient de recevoir le prix Goncourt pour son ouvrage «Leurs enfants après eux». Voici ce qu'il faut savoir sur ce jeune écrivain.

A 40 ans, ce vosgien, né à Epinal en 1978, partage aujourd’hui son temps entre écriture et salariat. Mais il devrait voir sa vie changer. Sur le site de son éditeur Actes Sud, il explique être « né dans un monde qu’il a voulu fuir à tous prix, le monde des fêtes foraines et du Picon, de Johnny Hallyday et des pavillons, le monde des gagne-petit, des hommes crevés au turbin et des amoureuses fanées à 25 ans ». Un monde qu'il dépeint dans son deuxième roman fraîchement primé, «Les enfants après eux».

Après des études d’histoire et de cinéma, et un premier ouvrage écrit à 20 ans qu’il ne publie pas, il pose ses valises à Paris et multiplie les activités. Il est notamment journaliste-rédacteur pour un site d’information en ligne. Oscillant entre écriture et petits boulots, il travaille également dans une agence de reporting et comme greffier pour des comités d’entreprises. Une mission qu'il effectue en pleine crise des subprimes. Alors qu'il rend compte de ces réunions opposant direction et personnels, qu'il est au plus près de cette crise, l'idée germe d'en faire un roman noir.

Son premier roman adapté en mini-série

Il attendra l’année 2014, pour publier cet ouvrage intitulé « Aux animaux la guerre », aux éditions Actes Sud. Ce premier roman reçoit plusieurs récompenses dont le Prix Erckmann-Chatrian, décrit comme «Le Goncourt lorrain» (2014) et le Prix mystère de la critique, l'année suivante. Ce livre noir ancré dans sa région natale dépeint la misère sociale et la violence qui peut en découler. Il est adapté par Alain Tasma en mini-série, avec Roschdy Zem et Olivia Bonamy. La diffusion des premiers épisodes aura lieu le 15 novembre prochain, sur France 3.

Outre ses deux romans, Nicolas Mathieu est également l’auteur, en 2015, de la nouvelle « Paris-Colmar », éditée par le Monde, dans le cadre de la collection Les petits Polars du Monde.