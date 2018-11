Après Game of Thrones, une nouvelle saga de George R.R. Martin adaptée en série

Composée de plusieurs tomes, la saga Wild Cards initiée par le créateur de Game of Thrones, George R.R. Martin, va être adaptée en deux séries par la plateforme de streaming Hulu.

La saga, commencée à la fin des années 1980, comporte aujourd'hui vingt-sept tomes écrits par plusieurs auteurs. Les intrigues se passent dans un monde uchronique où, en 1946, un virus d'origine extraterrestre s'est propagé, décimant la majorité de l'humanité et dotant une infime partie de la population de pouvoirs extraordinaires.

Cette fiction promet deux nouvelles séries hors-normes à l'image de Game of Thrones, dont la dernière saison sera diffusée à partir d'avril 2019. Un pilote pour le premier spin-off de la série d'heroic fantasy a d'ailleurs été commandé par la chaîne HBO.

Les projets s'accumulent donc pour George R.R. Martin, qui tente toujours de terminer l'écriture du dernier tome de Game of Thrones (The Winds of Winter), d'autant plus que la série Nightflyers, adaptée de son roman Le Volcryn, devrait bientôt être diffusée par Syfy.