«Feu et sang » : le nouvel ouvrage historique de George R.R Martin

Au temps du règne des dragons. Alors que les fans attendent depuis plusieurs années le sixième opus de la saga littéraire Game of Thrones, son auteur, George R.R. Martin, vient de publier un ouvrage qui les fera patienter.

Disponible en librairie depuis le 20 novembre, « Feu et sang » (éd. Pygmalion) retrace l’unification des sept royaumes, 300 ans avant les évènements de la série HBO. Plus précisément, il permettra aux lecteurs de tout savoir sur l’histoire de la dynastie des Targaryan, dont Daenerys, « la mère des dragons », est la descendante. Plongé dans le monde imaginaire de Westeros, on y découvrira les différentes lignées, mais aussi les monstres et héros qui peuplaient cet univers.

A noter que l’édition française de « Feu et sang » a été divisée en deux tomes. La seconde partie est prévue pour le mois de mai. Enfin, pour les fans qui seraient passés à côté, une nouvelle du romancier a été publiée dans l’anthologie « Vauriens », parue en octobre dernier. Consacrée au prince Daemon Targaryen, frère du roi Viserys Ier, elle revient également sur les années qui précèdent la Danse des Dragons, une guerre civile entre deux branches rivales de la Maison Targaryen.

Feu et sang, Partie 1, George R.R. Martin, éd. Pygmalion, 21,90€.