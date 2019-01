Vidéo : Le trailer de la série «Le nom de la Rose», à découvrir en mars sur OCS

Première série estampillée «OCS Originals», «Le Nom de la Rose» sera diffusée à partir du 5 mars en exclusivité sur OCS.

Elle est tirée du célèbre livre d'Umberto Eco (1980), qui avait été porté au cinéma - avec succès - par Jean-Jacques Annaud en 1986. La mini-série devrait comporter huit épisodes, réalisés par Giacomo Battiato et produite par 11 Marzo, Palomar et Tele München Group en association avec RAI.

John Turturro («Barton Fink» , «The Night of») y reprend le rôle tenu il y a trente-trois ans par Sean Connery, celui de Guillaume de Baskerville, un moine franciscain du 14ème siècle qui enquête sur une série de meurtres au sein d'un monastère. Rupert Everett interprète quant à lui l'inquisiteur Bernard Gui et Damian Hardung le jeune Adso de Melk, incarné dans le film par Christian Slater.

Le synopsis n'a pas changé : «Italie, 1327. Le moine Franciscain Guillaume de Baskerville et son jeune novice Adso de Melk arrivent dans une abbaye isolée des Alpes. Ils vont être témoins d’une série de meurtres mystérieux. Tandis que les deux héros enquêtent et se jettent à la poursuite du meurtrier, ils sont eux-mêmes pris en chasse par l’impitoyable inquisiteur Bernardo Gui. La mission de ce dernier est claire : traquer tous ceux qui critiquent le Pape. Et Baskerville est sur sa liste...».

Pour mémoire, la bande-annonce du film, resté dans les mémoires de tous les cinéphiles.