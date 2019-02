Juliette Binoche souhaite «la paix» à Harvey Weinstein

Elle estime qu'il a suffisamment été cloué au pilori. Juliette Binoche a pris ce jeudi la défense d'Harvey Weinstein, lors de la conference de presse d'ouverture de la Berlinale, le festival du film international de Berlin, dont elle est présidente du jury cette année.

Le producteur est acusé par 68 femmes de viols et d'agressions sexuelles, et doit être jugé prochainement.

«J'ai presque envie de lui souhaiter d'être en paix dans son esprit et dans son coeur, c'est tout, a déclaré Juliette Binoche. J'essaie de me mettre à sa place. Il en a eu assez, je crois. Beaucoup de gens se sont exprimés. Maintenant la justice doit faire son travail.»

«Je savais très bien quelle bête était en lui»

L'actrice, qui a travaillé avec Harvey Weinstein sur deux films, «Le Chocolat» et «Le Patient Anglais», pour lequel elle avait été récompensée par un Oscar, a précisé qu'elle n'avait personnellement jamais eu de problème avec lui. «En tant que producteur il a été merveilleux, la plupart du temps. Je pense qu'il était un grand producteur. On ne doit pas l'oublier, même si cela a été difficile pour certains réalisateurs et acteurs et surtout certaines actrices», a-t-elle ajouté.

Juliette Binoche avait affirmé en 2017 que le fait d'avoir elle-même été agressée sexuellement à l'âge de 18 ans par un autre producteur lui avait permis de gérer sa relation avec Weinstein, expliquant avoir «appris très tôt à être responsable».

«Je savais très bien quelle bête était en lui, a-t-elle expliqué. Le genre de type avec qui je n'irais jamais passer du temps pour m'amuser. J'ai déjeuné une fois avec lui en tête-à-tête dans sa suite. Je n'ai ressenti aucun danger, mais je n'ai pas compris pourquoi il avait voulu me voir».