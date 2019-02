Victoires de la Musique : Bigflo & Oli envoient leurs parents chercher leur prix

Les Victoires de la Musique 2019 ont été marquées par un événement aussi inattendu qu'émouvant lorsque Bigflo & Oli ont envoyé leurs parents récupérer leur prix à leur place.

Les deux frères toulousains ont en effet remporté la Victoire du meilleur album de musiques urbaines. Sous leurs yeux et ceux du public, ce sont donc leur maman et leur papa qui sont montés sur scène pour récupérer le trophée.

«Mon salon s'est sacrément agrandi. J'avais le privilège d'avoir des concerts privés. Et aujourd'hui je les partage avec vous et avec beaucoup de monde. Je les en remercie», a souligné la maman des deux rappeurs, visiblement très émue.

.@bigfloetoli remportent la Victoire Albums Musiques urbaines pour "La Vie de rêve" ! Et ce sont leurs parents qui viennent récupérer le prix sur scène ! #Victoires2019 pic.twitter.com/LS8QhRQ5hN — France 2 (@France2tv) 8 février 2019

«Pour un ancien clandestin qui faisait la manche, aujourd'hui intermittent du spectacle [...], me retrouver ici c'est comme un rêve. A moi aussi on me disait "rentrez chez vous", mais je préfère dire "je reste chez moi"», a souligné de son côté leur papa, en référence au titre interprété quelques minutes auparavant par Bigflo & Oli «Rentrez chez vous».