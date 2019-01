Mort de Michel Legrand : le monde de la culture lui rend hommage

Le compositeur français, auteur des thèmes musicaux des «Demoiselles de Rochefort» et «Les parapluies de Cherbourg», Michel Legrand est décédé dans la nuit de vendredi à samedi à Paris, à l'âge de 86 ans.

Depuis l'annonce de sa disparition, de nombreuses personnalités de la culture et du monde politique lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux.

L'ancien ministre de la Culture, Jack Lang, a publié sur Twitter sa déclaration. «Michel Legrand, le musicien-magicien aux mille et une partitions, ne nous régalera plus de ses airs devenus légendaires (...) Génial touche-à-tout, Michel Legrand était notre fierté nationale (...) Rien n'arrêtait cet amoureux de la musique, ce forçat des notes (...) Michel Legrand restera éternellement un Grand !»

Les hommages ont afflué également depuis l'étranger. Le compositeur britannique Daniel Pemberton a salué son confrère aux trois Oscars. «Un compositeur brillant, évocateur, et un démon absolu au piano. Ce mec était un magicien. Sa vie de musique a rendu le monde meilleur», a-t-il témoigné sur Twitter.

Sad to wake up to the news the wonderful French film composer Michel Legrand has died. A brilliant, evocative composer and an absolute demon on the keys the guy was a wizard. His life of music made the world a better place... https://t.co/BknDWaun4J

— Daniel Pemberton (@DANIELPEMBERTON) 26 janvier 2019