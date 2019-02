The Devil in the White City : le projet de Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio devient une série

Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio planchaient sur un film, la plateforme américaine Hulu a en fait passé commande d’une adaptation en série du best-seller The Devil in the White City d’Erik Larson.

Le réalisateur et l’acteur, qui avait en 2010 acquis les droits pour devenir la star d’un long-métrage tiré du livre, officieront tous les deux sur la série en tant que producteurs exécutifs.

The Devil in the White City relatera l’histoire vraie de deux hommes dont les destins ont été à jamais scellés en 1893 lors de l’Exposition universelle de Chicago : Daniel H. Burnam, un brillant architecte, et Henry H. Holmes, un séduisant docteur apparemment bien sous tous rapports mais en réalité un des tueurs en série les plus terrifiants de l’Histoire qui va se faire construire un palace entièrement dédié à séduire, torturer et mutiler des jeunes femmes.