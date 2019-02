Catch-22 : la première bande-annonce pour la série de George Clooney

La plateforme américaine Hulu a dévoilé la première bande-annonce de l’adaptation en série du roman éponyme de Joseph Heller Catch-22, produite et co-réalisée par l’acteur George Clooney.

Déjà adaptée pour le cinéma en 1970 par Mike Nichols, la satire militaire de Joseph Heller, publiée en 1961, va donc connaître une nouvelle vie sur le petit écran. La série sera diffusée sur Hulu à partir du 17 mai et prochainement sur Canal+. A la fois producteur exécutif, co-réalisateur et acteur, George Clooney y donne notamment la réplique à Hugh Laurie et Kyle Chandler.

Les six épisodes de Catch-22 suivent les aventures loufoques, pendant la Seconde Guerre mondiale, de John Yossaria (interprété par l'acteur Christopher Abbott aperçu dans Girls). Un pilote de bombardier américain prêt à tout pour se faire réformer de l'Air Force, quitte à multiplier les missions les plus dangereuses pour contourner l'absurde règle militaire Catch-22 qui stipule qu’un homme assez sensé pour vouloir stopper des missions périlleuses est assez sain d’esprit pour pouvoir les poursuivre.