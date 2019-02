Breaking Bad, le film : Aaron Paul au casting du long-métrage destiné à Netflix

L’acteur Aaron Paul sera au casting du film Breaking Bad destiné à Netflix. De quoi rendre fous de joie les fans de la célèbre série.

Son personnage - l’attachant dealer Jesse Pinkman - sera donc de retour dans le film qui servira de suite à la série phénomène croit savoir The Hollywood Reporter. Plus de cinq ans après la fin de cette dernière, l’attente se faisait de plus en plus fébrile autour de ce projet gardé jusqu’ici bien secret.

via GIPHY

(Attention spolier) La fin de la série ayant été marquée par la mort de son héros Walter White, peu de chance en revanche de voir Bryan Cranston reprendre son rôle, à moins qu'à la faveur de flashbacks, l’acteur ne voit son souhait exaucé... «Si j'étais appelé pour faire le film Breaking Bad ou Better Call Saul - je ne sais pas du tout si ça arrivera - je le ferais dans la seconde» a-t-il en effet récemment confié.

Vince Gilligan, le créateur de Breaking Bad et de son préquel Better Caul Saul, sera quant à lui, c'est sûr, encore une fois de la partie : il signera le scénario et la production exécutive.

The Hollywood Reporter a révélé en outre que le très attendu film ne sortirait pas dans les salles obscures et serait disponible sur Netflix (où l'on trouve l'intégralité des cinq saisons de la série) avant d’être proposé sur la chaîne américaine payante AMC, diffuseur historique du show et de son spin off Better Call Saul.

Le site Deadline avance de son côté que si les producteurs travaillent actuellement sur un film, il n'est pas exclu que le projet se transforme en mini-série.

Here's where you will be able to watch the upcoming #BreakingBad movie: https://t.co/RBeic01hR9 pic.twitter.com/2QgXxMDjNU — Hollywood Reporter (@THR) 14 février 2019

Considéré par de nombreux critiques comme l’un des meilleurs dramas de l’histoire de la télé, Breaking Bad a été diffusé sur AMC de 2008 à 2013 et suivait les folles aventures d'un professeur de lycée sans histoire, Walter White, qui se tourne vers la production de méthamphétamine lorsqu'il apprend qu'il est atteint d'un cancer.