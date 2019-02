The Eddy : Tahar Rahim pressenti pour devenir la star de la série musicale de Damien Chazelle

Selon Variety, Tahar Rahim pourrait intégrer le casting de The Eddy de Damien Chazelle.

L’acteur français serait en pourparlers avec les producteurs de la très attendue série musicale concoctée par le réalisateur de Whiplash et La La Land et destinée à Netflix. Star d’Un prophète qui lui a valu deux César en 2010, Tahar Rahim séduit décidément les Américains puisqu’il est déjà au casting de la série Hulu The Looming Tower et de The Last Panthers.

Ecrite par Jack Thorne (Skins), The Eddy plongera dans les coulisses d’un club de jazz parisien. En plus d’en assurer la production exécutive, Damien Chazelle réalisera le pilote et quelques épisodes. Glen Ballard (compositeur et producteur de l’album Jagged Little Pill d’Alanis Morissette et de Bad de Michael Jackson) composera la bande-originale.

A noter que certains des épisodes seront réalisés par Houda Benyamina, réalisatrice du film Divines récompensé par la Caméra d’Or à Cannes en 2016. Le tournage devrait commencer au printemps à Paris pour une diffusion en 2020.