Quand Molly le chien élève Poss l’opossum

Ils ne se lâchent plus d’un poil. Molly, un chien de race beagle, et Poss, un opossum, sont devenus les nouveaux chouchous de l’Australie.

Ces deux animaux appartiennent à une famille de la ville de Victoria et sont devenus inséparables. Leur relation avait pourtant démarré dans la douleur, après que la chienne avait perdu ses petits à la naissance.

Très triste et les cherchant partout, elle est un jour revenue chez ses maîtres avec Poss, un bébé opossum abandonné. Le marsupial et le chien ont alors chacun vu en l’autre une mère et un enfant de substitution.

Et sa nouvelle tâche est prise très au sérieux par Molly. Elle attend patiemment Poss lorsque celui-ci fait la sieste sur un arbre – soit une grande partie de la journée – puis lui fait faire des excursions sur son dos à travers le jardin.