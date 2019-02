Japon : un couple cambriolé conseille... ses voleurs

Par amour des plantes, un couple de Japonais habitant la ville de Saitama, a récemment mis de côté sa rancune.

Maîtres bonsaï depuis cinq générations, Seiji et son épouse Fuyumi se sont récemment fait dérober sept de ces petits arbres dans leur jardin. Et non des moindres, puisque l’un des végétaux était âgé de 400 ans, ce qui fait que le butin s’élève à environ 100.000 euros.

Pourtant, s’il a confié qu’il «détestait la personne qui les a volés», Seiji s’est avant tout concentré sur la destinée de ses bonsaïs.

Ainsi, il a décidé de publier sur Facebook, à l’attention des malfrats, une série d’instructions pour en prendre bien soin : arrosage, entretien, exposition à la lumière... Tout en croisant les doigts pour que les voleurs aient la main aussi verte que leste.