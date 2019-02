En hommage à Karl Lagerfeld, les chaînes bouleversent leurs programmes

Afin de rendre hommage au grand couturier Karl Lagerfeld décédé ce mardi 19 février à Neuilly-sur-Seine, les chaînes de télévision bouleversent leur programmation.

Arte a annoncé qu’elle diffuserait ce vendredi 22 février deux documentaires signés Loïc Prigent, journaliste incontournable de la planète mode.

Ainsi à 22h30 les téléspectateurs auront rendez-vous avec «Karl Lagerfeld se dessine» (2012), dans lequel le célèbre et extravagant couturier raconte sa vie personnelle et sa carrière en dessin.

Puis à 22h30 Arte proposera «Signé Chanel» (2005/2012), «une plongée rare et intimiste dans les arcanes, les métiers anciens, la comédie humaine et le huis-clos d’une maison mythique à l’instant même où elle conçoit sa machine à rêve. En conséquence les documentaires initialement prévus, «High energy : le disco survolté des années 80» et Queercore : quand les gays embrassent le punk» sont déprogrammés.

France 2 fera quant à elle «une place nette entièrement consacrée à Karl Lagerfeld et à son génie» à partir de 6h30 ce mercredi 20 février dans «Télé Matin» présenté par Laurent Bignolas a fait savoir Laura Tenoudji sur Instagram.

France 2 diffusera en outre ce mercredi 20 février à 22h40 le numéro d'«Un Jour un destin» qui avait été consacré à l'insaisissable Kaiser.

Elle Girl TV rendra hommage à l'icône de la mode ce mardi 19 février à 20h30 en diffusant «Catwalks, une décennie de mode à Paris spécial Chanel». Le magazine présenté par Inna Modja reviendra sur les débuts du prodige dans la célèbre maison de la rue Cambon.

Paris Première diffusera dimanche 24 février à 10h le documentaire «La blonde et moi», une immersion le temps d'une journée dans la vie du grand couturier signée Alexandra Golovanov.

Quant à france 3, elle rediffusera ce jeudi 21 février, après Le Soir 3, Le Divan de Marc-Olivier Fogiel auquel Karl Lagerfeld avait participé.