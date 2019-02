Festival des jeux de Cannes : Qui sont les nominés pour l'As d'Or - Jeu de l'année 2019 ?

Le Festival international des Jeux revient à Cannes du 22 au 24 février avec onze jeux en lice pour décrocher l’As d’Or-Jeu de l’Année 2019. Ce, dans trois catégories : Tout public, Enfant et Expert, lors d’une cérémonie d’ouverture le 21 février à 19h30 au Grand Auditorium du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. L’occasion de présenter tous ces jeux en compétition.

L'ÎLE AU TRÉSOR



Dans l’île au trésor, les joueurs sont des pirates qui retiennent prisonnier un des leurs : Long John Silver, le chef du navire. Ils doivent obtenir de ce dernier l’emplacement du trésor.

L’Ile au Trésor, 2 à 5 joueurs, à partir de 10 ans. 49, 50 €

SOLENIA



Dans Solenia, les joueurs doivent apporter des denrées rares aux habitants de l’hémisphère nord et sud de la planète Solenia. L’objectif est d’être efficace et rapide afin de récolter des étoiles en or.

Solenia, 1 à 4 joueurs, à partir de 10 ans. 36 €

THE MIND



Chaque joueur reçoit une carte numérotée entre 1 et 100. Posées sur la table, elles doivent se suivrent dans l’ordre pour remporter la partie. Les manches s’enchaînent dans le silence. Un jeu coopératif, quasi télépathique.

The Mind, 2 à 4 joueurs, à partir de 8 ans. 12 €

SHADOWS AMSTERDAM



Des détectives mènent l’enquête pour résoudre un crime commis à Amsterdam. Un indic’ par équipe doit orienter ses coéquipiers vers les indices à trouver.

Shadows Amsterdam, 2 à 8 joueurs, à partir de 10 ans. 25 €

KIKAFÉ ?



Une crotte a été retrouvée au milieu du salon et les joueurs doivent tour à tour innocenter leurs six animaux de compagnie puis accuser les animaux des autres. Le joueur qui a le moins de jetons crotte gagne la partie.

Kikafé ? 3 à 6 joueurs, à partir de 6 ans. 9,90 €

LE MONSTRE DES COULEURS



L’objectif est de réunir six émotions : la joie, la peur, la colère, la tristesse, la sérénité et l’amour, cachées dans huit jarres.

Le monstre des couleurs, 2 à 5 joueurs, à partir de 4 ans. 30 €

MR.WOLF



Dans ce jeu, les joueurs gagnent s’ils réussissent à ramener huit animaux de la ferme dans leur maisonnette attitrée, avant que Mr. Wolf n’arrive dans le pré par un chemin de pierre.

Mr.Wolf, 1 à 4 joueurs, à partir de 4 ans. 21, 90 €

ZOMBIE KIDZ EVOLUTION



Les joueurs doivent créer la meilleure stratégie ensemble pour repousser des zombies hors d’une école vers ses portails. Si les quatre portails sont cadenassés, la partie est gagnée.

Zombie Kidz Evolution, 2 à 4 joueurs, à partir de 7 ans. 20 euros €

DETECTIVE



Ce jeu d’enquête immersif mêle plateau de jeu, narration, exploitation de bases de données, recherche sur internet et dialogue permanent entre joueurs. Des affaires complexes, sombres et captivantes à résoudre.

Detective, 1 à 5 joueurs, à partir de 16 ans. 45 €

KEYFORGE



Ce jeu de cartes a plus d’une combinaison dans son sac : chaque deck est unique et possède son propre style. L’objectif du jeu est d’être le premier à forger trois clés.

Keyforge, 2 joueurs, à partir de 14 ans. 39,95 € (set de démarrage)

Spirit Island



Spirit Island est un jeu coopératif dans lequel chaque joueur incarne un esprit de la nature pour défendre son île contre des envahisseurs. Pour ne pas perdre la partie : les esprits doivent rester en vie et empêcher leurs adversaires de faire des retranchements.

Spirit Island, 1 à 4 joueurs, à partir de 14 ans. 79,90 €