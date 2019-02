«Les gens qui» : un nouveau jeu à tester au bar The Good Game

Qui n’a pas déjà spoilé une série à quelqu’un ou prononcé «je ne suis pas raciste mais» ? Le jeu de société «Les gens qui» renferme des petites anecdotes énervantes du quotidien qui vont en faire bondir plus d’un de sa chaise.

Créé par Chouic, spécialisé dans les jeux de soirée, ce jeu sera présenté au grand public le 19 février, lors d’une soirée de lancement au bar à jeux The Good Game, à Paris (2e). Les participants auront surtout l’occasion de le tester en avant-première, avant sa présentation officielle au festival des jeux de Cannes. Un rendez-vous incontournable qui se tiendra du 22 au 24 février.

Mais avant de se lancer dans des parties complètement loufoques, un rappel des règles s’impose : dans ce jeu, un «Juge» est désigné pour piocher trois cartes «Les gens qui». Par exemple : les gens qui écrivent «sa va» et ne voient pas le problème, les gens qui pètent juste avant de sortir de l’ascenseur, ou encore les gens qui mettent le lait avant les céréales.

Une fois que ces cartes, visibles par tous, sont disposées au centre d’un petit set de jeu, le juge comme les joueurs, face-à-face de chaque côté du set, doivent tour à tour les juger une par une. Pour cela, quatre cartes possibles, à positionner face cachée : «cœur sur vous», «juste un doigt , «un an de goulag» ou «peine de mort». L’objectif, pour les joueurs, est non pas de se baser sur son propre avis mais de deviner ce que pense le juge et d’obtenir un jugement en commun avec lui. Par exemple, «cœur sur vous» pour «les gens qui mettent le lait avant les céréales». Si le joueur vise juste, il marque un point. La partie se termine quand un joueur arrive à dix points.

©Chouic

C’est surtout, pour les concepteurs et les joueurs, un bon moyen de se lancer dans des débats sans fin et improbables, de faire des rencontres ou encore de découvrir ses amis sous un autre jour. À noter que chaque partie doit durer trente minutes.

Une version définitive du jeu sera disponible en juillet pour le grand public, et en juin pour ceux qui auront passé une précommande via leur campagne Ulule, lancée la veille de la soirée.

Les gens qui, 2 à 8 joueurs, à partir de 25 € en précommande. À découvrir au bar The Good Game, Paris 2 e, le 19 février dès 19h.