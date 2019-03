Courteney Cox rejoue une scène mythique de «Friends»

Courteney Cox joue la carte de la nostalgie. L’actrice, aujourd'hui âgée de 54 ans, a recréé sur son compte Instagram une scène culte de «Friends», dans laquelle les personnages ont toutes les peines du monde à monter un canapé dans l'appartement de Ross.

Ce passage se déroule initialement dans l’épisode 16 de la saison 5, intitulé «Celui qui enviait ses amis».

Dans cette scène, qui fait partie des plus connues de la série américaine, Ross (David Schwimmer), demande de l’aide à ses amis Chandler (Matthew Perry) et Rachel (Jennifer Aniston), pour monter son canapé dans son appartement car il n'a pas voulu payer la livraison. Tandis que Ross crie «Attention on pivote ! Pivotez, pivotez, pivotez !», la scène tourne au fiasco et le canapé finit coupé en deux.

Courteney Cox a donc publié, samedi, une vidéo sur son compte Instagram dans laquelle trois de ses proches déplacent une table. L'actrice, connue pour son rôle de Monica dans la série, se tient plus loin et crie à tue-tête «Pivotez !», en référence à la réplique de Ross. La vidéo a été vue plus de 1,2 million de fois.