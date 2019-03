Séries, films, documentaires... que proposera la plateforme de streaming d'Apple ?

Appelée à entrer cet automne dans la bataille impitoyable que vont se livrer les services de streaming tels que Netflix, Amazon Prime Video, et bientôt Disney+, Apple a teasé quelques-uns des programmes, films, séries et documentaires, qui feront partie de son catalogue.

La marque à la pomme a levé le voile lundi sur Apple TV+, une version d’Apple TV améliorée qui proposera des émissions et les séries des chaînes partenaires telles que HBO, Starz, Showtime, CBS All Access, ainsi que «les centaines de milliers de films et d'émissions de télévision actuellement disponibles à l'achat ou à la location sur l'iTunes Store» explique Apple. On y retrouvera également du sport et les créations originales Apple. Selon le New York Times, Apple a dépensé plus d'un milliard de dollars pour produire des programmes originaux.

Séries

The Morning Show

Inspiré du livre Top of the morning de Brian Stelter, la comédie dramatique plongera dans les coulisses d’un show télévisé matinal. A travers les trajectoires de ses personnages «sur-adrénalinisées et en carence de sommeil» gravitant devant et derrière la caméra, The Morning Show s'intéressera particulièrement «aux relations complexes entre hommes et femmes sur leur lieu de travail» a expliqué Jennifer Aniston, tête d'affiche de la série aux côtés de Reese Witherspoon et Steve Carrell. Deux saisons de 10 épisodes ont déjà été commandées.

My glory was I had such friends

Adaptation du livre d’Amy Silverstein qui retrace le parcours d'une femme en attente d’une greffe de cœur, My glory was i had such friends, avec Jennifer Garner au casting, est produite par JJ Abrams.

See

Signée Steven Knight (Locke), See plongera dans un futur où les humains sont devenus aveugles et se livrent à des guerres tribales tandis que deux jumeaux naissent avec la capacité de voir. Avec Jason Momoa.

Little Voices

Produite par JJ Abrams la série musicale comportera des titres composés par la chanteuse Sara Bareilles.

For all mankind

Une uchronie de Ron Moore (Battlestar Galactica) dans un monde où la course à l’espace entre les Etats-Unis et l’URSS n’aurait pas pris fin après la fin de la Guerre froide. Avec Joel Kinnaman (Altered Carbon) dans la peau d’un astronaute.

Dickinson

La série reviendra avec humour sur la destinée de la poétesse Emily Dickinson incarnée par la chanteuse et actrice Hailee Steinfeld (True Grit).

Truth be told

Thriller inspiré du roman de Kathleen Barber, et produit par Reese Witherspoon, Truth to be told, qui embarque Octavia Spencer (La forme de l’eau) et Aaron Paul (Breaking Bad), suivra une reporter qui décide de rouvrir une enquête autour d’un assassinat ayant eu lieu treize ans auparavant pour les besoins de son nouveau podcast à sensation dans une Amérique obsédée par les faits divers.

Amazing Stories

Steven Spielberg produit de nouveaux épisodes de la série de science-fiction et d'horreur Amazing Stories (Histoires fantastiques) diffusée à la fin des années 1980 sur la chaîne américaine NBC.

Mythic quest

Une comédie dans l’industrie du jeu vidéo signée Rob McElhenney et Charlie Day (It’s Always Sunny in Philadelphia).

Little America

Une série d’anthologie créée par Lee Eisenberg (The Office) et le duo de scénaristes Kumail Nanjiani et Emily V. Gordon (The Big Sick) sur les destins d’immigrés qui vivent aux Etats-Unis.

Servant

Un thriller psychologique signé M. Night Shyamalan avec Toby Kebbel, Lauren Ambrose et Rupert Grint qui suivra un couple de jeunes parents qui embauche une jeune femme de 18 ans pour être la nounou de leur garçon de trois mois.

Defending Jacob

Chris Evans est au casting de ce drame qui suit le parcours d'un père dont le fils de 14 ans est accusé de meurtre.

Home before dark

L’histoire vraie d’une jeune fille (Brooklynn Prince) qui crée son propre journal dans sa petite ville et cherche à découvrir la vérité sur une affaire que tout le monde, y compris son propre père, ont essayé d'enterrer.

Helpsters

Produite par Sesame Workshop, Helpers est une série pour les enfants en bas âge destinée à leur faire découvrir le codage informatique.

A noter que Damien Chazelle (La La Land) et Brie Larson planchent eux aussi sur des séries.

Films

Hala

Drame réalisé par Minhal Baig et produit par Jada Pinkett Smith, Hala a été présenté au festival Sundance 2019 et conte la vie d'une jeune fille de 17 ans, partagée entre son foyer musulman traditionnel et son lycée.

On retient aussi que Sofia Coppola travaille sur un long-métrage avec son acteur fétiche Bill Murray.

Documentaires

La grande prêtresse des talk-shows américains Oprah Winfrey va produire deux documentaires, un sur le harcèlement au travail et un autre sous forme de série sur les problèmes de santé mentale. Elle proposera aussi des conversations avec des auteurs dans le cadre de son club de lecture.

Disponible dans plus de 100 pays à partir de cet automne. Le prix de l'abonnement au service Apple TV+ n'a pas encore été communiqué, toutefois on sait qu'il sera disponible dans l'appli Apple TV — désormais accessible sur Mac, sur certains téléviseurs connectés, et sur les produits Amazon Fire TV, en plus des appareils déjà compatibles.