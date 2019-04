Qui sera élu : Matthew MacKay ou... Matthew MacKay ?

Les politiques seraient-ils donc «tous les mêmes» ? Les électeurs d’un district de l’Ile-du-Prince-Edouard, au Canada, vont être confrontés à un duel inhabituel lors du scrutin du 23 avril.

Ils devront en effet voter soit pour Matthew MacKay, 37 ans, du parti des progressistes-conservateurs, soit pour... Matthew MacKay, 64 ans, du mouvement des Verts. Deux homonymes qui n'ont aucun lien de parenté.

La faute, selon ce dernier, aux colons écossais de la province, «des gens très économes qui recyclaient tout, même les noms».

The Matthew MacKays of #PEIPOLI fame have now made the British news!



Matthew MacKay challenged in Canada election by, um, Matthew MacKay https://t.co/6dVJEK6Dn2

— Derek MacEwen (@DerekMacEwen) 2 avril 2019