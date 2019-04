A 80 ans, il combat contre un alligator dans son jardin

Papi a fait de la résistance. Malgré son âge avancé et le fait qu'il ne paye guère de mine, Ed Chapman, un habitant de Floride de 80 ans, a récemment repoussé un alligator qui s’était aventuré dans son jardin.

Et ce, quasiment à mains nues. Lorsque l’imposant reptile de près de 2 m de long a pointé le bout de son museau, l’octogénaire n’a pas hésité. Il s’est muni d’une perche terminée par un arceau avant de passer à l’attaque.

Ed Chapman (© Capture Twitter)

Il l’a d’abord enroulé autour du cou de l’animal puis s’est engagé dans une lutte acharnée. Malgré les violents coups de queue et les ruades de l’alligator, Ed Chapman est finalement parvenu à le maîtriser, l’immobilisant dans un étang, avant de pouvoir appeler les secours.

Des policiers et des experts sont ensuite arrivés rapidement sur les lieux pour capturer le reptile. Mais l’homme ne semblait guère ému par ce combat de titan, évoquant seulement «une dispute» entre lui et l’animal.

This alligator was found in a family’s Southwest Miami-Dade yard then captured by the man of the house and wildlife officials. @wsvn #Exclusive pic.twitter.com/7CPxq9CEu9

Et pour cause, cet octogénaire plein de surprises élève plusieurs loups ainsi qu’une soixantaine de serpents pour récolter leur venin.

80-year-old Ed Chapman fought with a 6 and a half foot gator in his SW Miami-Dade backyard Tuesday before it was captured by wildlife officials. A couple hours later, he was feeding his pet wolves raw chicken. @wsvn #Exclusive pic.twitter.com/0IqaWo47st

— Sheldon Fox-7 News (@fox_sheldon) 17 avril 2019