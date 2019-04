Avengers Endgame : Chris Pratt dévoile une vidéo «très illégale» des coulisses du tournage

Alors que le tournage d’Avengers Endgame a été extrêmement surveillé, pour qu’aucun détail ne puisse fuiter avant sa sortie, l’acteur Chris Pratt, qui joue le Gardien de la galaxie Star-Lord, a profité du fait que le film soit enfin dans les salles pour diffuser sur les réseaux sociaux une vidéo des coulisses.

Celle-ci se déroule sur un lieu de tournage, où la plupart des acteurs de la saga sont présents. Maquillés pour tenir le rôle de leur personnage respectif, certains semblent prêts à tourner.

«C’est une vidéo très illégale», rigole Chris Pratt. Sur Instagram, il explique : «je me suis dit qu’aucune règle ne m’empêcherait d’immortaliser cette opportunité qui n’arrive qu’une seule fois dans une vie : celle d’être entouré par une telle collection de stars qui ne se retrouveront probablement plus jamais ensemble dans une même pièce».

Faisant le tour du plateau de tournage, la vidéo permet d’apercevoir, entre autres, Dave Bautista (Drax), Don Cheadle (James Rhodes), Chris Evans (Captain America), Jeremy Renner (Hawkeye), Chris Hemsworth (Thor), en discussion avec Sebastian Stan (Bucky), Chawdick Boseman (Black Panther) ou encore la Française Pom Klementieff (Mantis).

Mark Ruffalo (Hulk), Robert Downey Jr (Iron Man) et Benedict Cumberbacht (Docteur Strange) sont également présents. Sean Gunn, l’interprète de Rocket Raccoon dans les films, en profite au passage pour lancer avec humour qu’il est «probablement la personne la plus célèbre ici».

De son côté, Chris Evans avertit son compère en rigolant qu’il se met «en grand danger» en filmant les coulisses du tournage. Quelques instants après la publication de la vidéo, celui-ci a admis sur Twitter avoir «peut-être ou peut-être pas volé (lui aussi) quelques vidéos cool». D’autres images des stars d’Avengers en plein travail pourraient donc être dévoilées dans quelques temps…

This is awesome. (I may or may not have stolen a few cool videos too) https://t.co/M9vaC4TWcx

— Chris Evans (@ChrisEvans) 29 avril 2019