Malgré la polémique, Madonna se produira lors de la finale du concours de l'Eurovision

La reine de la pop Madonna a signé un contrat pour se produire lors de la finale du concours de l'Eurovision à Tel-Aviv, mettant fin à la relative incertitude sur sa prestation, a annoncé jeudi la télévision publique israélienne Kan.

«C'est maintenant officiel», a indiqué sur son site internet Kan, qui produit le concours de chanson avec l'Union européenne de Radio-télévision (UER). «Après quelques jours tendus, un contrat entre Madonna et les producteurs de l'Eurovision a été signé aujourd'hui», a précisé Kan.

La venue de la diva américaine à Tel-Aviv, désignée ville hôte de l'édition 2019 de l'Eurovision après la victoire de la chanteuse israélienne Netta Barzilai en 2018 au Portugal, était annoncée depuis avril. Mais elle n'avait pas été définitivement scellée, et avait même paru quelque peu remise en question lundi lors d'une conférence de presse par le responsable du concours, Jon Ola Sand.

Boycott contre l'Eurovision en Israël

«C'est vrai que nous à l'UER, ou Kan, n'avons jamais confirmé la prestation de Madonna à l'Eurovision, pour la simple raison que nous n'avons pas de contrat signé avec son équipe», avait-il déclaré. «Et si nous n'avons pas de contrat signé, elle ne pourra pas se produire sur scène», avait-il ajouté, tout en précisant que les négociations étaient dans leur phase ultime.

La participation de la star ne paraissait cependant pas vraiment menacée, et elle est arrivée mardi soir en Israël. L'annonce de sa venue avait déclenché une vive polémique, alimentée par de nombreux artistes ou organisations soutenant la campagne d'appels au boycott d'Israël pour protester contre «la violation des droits des Palestiniens», contribuant à entretenir un flottement.

«Je ne cesserai jamais de jouer de la musique pour me plier à de quelconques demandes politiques, pas plus que je ne cesserai de m'élever publiquement contre les violations des droits humains, où que ce soit dans le monde», avait répondu la chanteuse mardi dans une déclaration relayée par les médias.

La star américaine de 60 ans est arrivée en Israël entourée de 135 personnes dont 40 choristes, 25 danseurs et une équipe de techniciens, selon des informations de presse. Une grande partie de la facture est réglée par le milliardaire israélo-canadien Sylvan Adams, selon la presse.

Samedi soir, 26 concurrents se disputeront la première place du concours de chanson. La retransmission en direct débutera à 19H00 GMT pour environ trois heures et demie.

Dans une série de tweets, l’icône de la musique a partagé plusieurs photos et courtes vidéos des répétitions, en disant à ses fans qu’elle « préparait quelque chose de spécial »

Prochainement en tournée pour défendre son tout nouvel album intitulé Madam X, la reine de la pop se produira à travers « une série de rares et intimes performances », «dans les plus prestigieux théâtres du monde entier » à partir du 26 janvier 2020, et sera les 18, 19, 20, 22 et 23 février au Grand Rex à Paris.