Été 2019 : 5 jeux à emporter avec soi sur la plage

En famille ou avec ses amis, les sorties à la plage cet été peuvent être l'occasion, entre deux baignades, de (re)découvrir certains jeux de société. Jeux coopératif, de bluff, de cartes ou encore de rapidité, les serviettes n'ont qu'à bien se tenir.

the mind

Élu As d'Or-Jeu de l'année 2019, The Mind est un jeu coopératif très simple, quasi télépathique, qui se joue en plusieurs manches. Chaque joueur reçoit des cartes numérotées entre 1 et 100. Posées sur la serviette, elles doivent se suivrent par ordre croissant pour remporter la partie. Celui ou celle qui pense avoir la plus petite carte la pose et ainsi de suite. Personne ne doit se parler, ni se faire des signes. Si un joueur se trompe, il perd une vie et la partie s'arrête.

The Mind, 2 à 4 joueurs, à partir de 8 ans. Durée moyenne d'une partie : 15 minutes.

uno flip

Dernière version du traditionnel jeu de cartes UNO, UNO Flip peut provoquer des revirements de situation à la pelle. En effet, les cartes sont imprimées recto verso. La face claire permet de jouer comme au UNO classique en associant les chiffres ou les couleurs jusqu’à détenir une seule carte en main et crier UNO. Mais quand un joueur pose une carte FLIP, le jeu bascule et les joueurs retournent leur paquet pour jouer avec les faces sombres de leurs cartes. La partie se corse alors avec des cartes pénalités inédites comme le «+ 5 cartes».

UNO Flip, 2 à 10 joueurs, à partir de 7 ans.

jungle speed beach

Reconnaissable à son fameux totem en bois, le Jungle Speed est un jeu d'observation et de rapidité. Les joueurs doivent se débarrasser de leurs cartes pour emporter la partie. Si deux cartes sont identiques une fois retournées, les deux joueurs doivent alors se saisir du totem placé entre eux. Le plus rapide à l'attraper refile ses cartes à son adversaire. Attention cependant à rester sur ses gardes car certaines d'entre elles sont pratiquement semblables, le piège est si vite arrivé.

Pour jouer à ce jeu sur la plage cet été sans l'abîmer, le Jungle Speed Beach est disponible avec des cartes waterproof et un totem bleu pour la touche salée.

Jungle Speed Beach, 2 à 8 joueurs, à partir de 8 ans. Durée d'une partie : moins de 30 minutes.

le perudo beach

Le Perudo est un jeu qui combine ruse, chance et déduction. Chaque joueur possède un gobelet coloré qui contient cinq dés. Après l'avoir secoué pour mélanger les dés, ils le retournent devant eux en veillant à ce que son contenant reste dissimulé. Chacun prend secrètement connaissance de son tirage et doit ensuite annoncer combien de dés d'une même valeur se cachent sous les gobelets de ses adversaires. Si un joueur a raison, les dés en question sont écartés des gobelets concernés. Le gagnant est le dernier joueur dont le gobelet n'est pas vide.

Adapté pour la plage, le Perudo Beach permet aux vacanciers de profiter d'un nouveau design de gobelets avec des dés transparents.

Perudo Beach, 2 à 6 joueurs, à partir de 8 ans. Durée d'une partie : 30 minutes.

le dobble beach

Jeu d'observation et de rapidité, le principe du dobble est simple : repérer plus vite que ses adversaires le seul et unique symbole entre deux cartes et le nommer à haute voix. Puis selon la variante de jeu (il en existe 5), le joueur peut soit récupérer la carte comportant le même symbole que la sienne, se débarrasser de sa carte ou la refiler à un adversaire. À noter : les symboles sont identiques (même forme, même couleur, seule la taille varie).

Dans le Dobble Beach, la version plage du Dobble, les cartes sont résistantes à l'eau et des symboles inédits ont été rajoutés. Un filet est aussi disponible pour ranger le jeu.

Dobble Beach, 2 à 5 joueurs, à partir de 7 ans. Durée d'une partie : 10 minutes.