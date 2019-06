Les acteurs de The Handmaid's Tale s'engagent en faveur de l'avortement

Le casting de la série The Handmaid's Tale a participé à un clip du Planning familial américain pour défendre le droit à l'avortement.

Aux Etats-Unis, le droit à l'avortement est de plus en plus menacé. 28 Etats comme le Mississipi, l'Ohio ou la Louisiane ont restreint ses conditions d'accès ces derniers mois. En mai dernier, l'Alabama a voté pour une interdiction quasiment totale de l'IVG même en cas de viol ou d'inceste.

Dans la série The Handmaid's Tale, adaptée du roman de Margaret Atwood, les personnages se retrouvent plongés dans une dystopie, où l'avortement est totalement interdit. Alors que la réalité rattrape de plus en plus la fiction, le casting de The Handmaid's Tale a décidé de s'engager dans une vidéo réalisée par le magazine Harper's Bazaar, en partenariat avec le Planning familial américain.

«Nous traversons une crise de la santé publique. Ce n'est pas Gilead. Ce n'est pas The Handmaid's Tale. Ce n'est pas un livre. Ce n'est pas une série télé. C'est l'Amérique, c'est notre réalité. L'accès aux droits reproductifs est menacé. Retirer l'accès à un avortement sûr et légal est dangereux et mortifère» lancent les acteurs phare du programme tels que Elizabeth Moss, Samira Wiley, Ann Dowd ou Amanda Brugel.

L'imagerie de la série de The Handmaid's Tale est régulièrement utilisée par les manifestantes féministes qui défendent la préservation du droit à l'avortement. Elles rêvetent la tenue obligatoiresdes servantes écarlates, des femmes en longues robes rouges, avec un voile blanc ancien.