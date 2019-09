Emmy Awards : une petite déception pour les acteurs de Game of Thrones ?

Au terme de la cérémonie des Emmy Awards qui avait lieu dimanche à Los Angeles, l'équipe de Game of Thrones a égalé son record de 2015 avec 12 récompenses remportées. Pourtant, la remise de prix a comme un goût amer pour Kit Harington et Emilia Clarke, les interprètes de Jon Snow et Daenerys.

La série de HBO peut se targuer d'avoir raflé douze récompenses, certes. Mais, parmi cette liste, dix prix techniques lui ont été décernés la semaine dernière, lors des Creative Emmy. Pendant le prime de dimanche, la série, pourtant très attendue, n'a été récompensée que deux fois.

La fiction fantastique et médiévale a tout de même obtenu le Emmy de la meilleure série dramatique. C'est la quatrième fois qu'elle l'obtient en huit ans.

En revanche, du côté du casting, seul Peter Dincklage, l'interprète de Tyrion Lannister se distingue. L'acteur repart pour la quatrième fois avec le trophée du meilleur second rôle masculin.

Les stars de Game of Thrones, Emilia Clarke et Kit Harington, tous deux nominés pour les prix respectifs de la meilleure actrice et du meilleur acteur dans une série dramatique, sont repartis bredouilles. Le prix de la première catégorie revient à Jodie Comer (Killing Eve) tandis qu'il est remporté chez les hommes par Billy Porter, l'acteur principal de la série Pose.

Or c'était la dernière occasion pour le duo d'acteurs de rafler la prestigieuse récompense pour leurs rôles dans Game of Thrones... Une soirée en demi-teinte pour les deux stars de la saga qui espéraient probablement faire leurs adieux aux personnages phare qu'ils ont incarnés sur le petit écran pendant huit saisons en remportant le graal ?