Coup de foudre en Andalousie : Agustin Galiana héros d'une comédie romantique sur TF1

TF1 diffusera le téléfilm «Coup de foudre en Andalousie» avec l'acteur espagnol Agustin Galiana dans le premier rôle, le lundi 14 octobre à 21h05.

Ce 6e numéro de la collection « Coup de foudre à… », co-production TF1/Big Bang Story réalisée par Stéphane Malhuret (Clem), propose une romance, à l'espagnole... Son histoire suit Claire, la trentaine, qui débarque à Séville pour le mariage de sa sœur cadette, Laura et tombe par hasard sur Alvaro, son futur beau-frère. A une semaine de la cérémonie, ils se rendent compte que Laura a disparu. Elle est injoignable depuis la veille et pour la police, il s’agit d’une disparition volontaire. Ils décident alors de partir ensemble à sa recherche et se retrouvent à parcourir l’Andalousie...»

Gagnant de la huitième saison de «Danse avec les stars» en 2017, personnage récurrent de la série «Clem» depuis 2015, et actuellement au théâtre des Variétés dans la nouvelle pièce de Laurent Ruquier «Le plus beau dans tout ça» aux côtés de Régis Laspalès, Agustin Galiana obtient avec «Coup de foudre en Andalousie» son premier rôle principal dans une fiction française. Il se glisse dans la peau d’Alvaro, gérant d’un haras en Espagne et sur le point de se marier.

«J’avais très envie de jouer dans ce genre d’histoire et je trouve la collection Coup de foudre très réussie, explique-t-il. J’étais ravi à l’idée de tourner dans mon pays. C’était l’opportunité parfaite pour faire une petite visite et montrer ces beaux endroits de l’Espagne. Enfin, c’était mon premier rôle principal en France, l’occasion idéale pour un comédien de développer un personnage dans toute sa splendeur et de montrer une palette d’émotions différentes.»

Agustin Galiana donne la réplique à Maud Baecker. La comédienne de Demain nous appartient ne quitte décidément plus TF1, puisqu’elle sera aussi au casting d’Olivia le 17 octobre prochain.