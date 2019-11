Jennifer Aniston travaille sur un projet avec ses anciens acolytes de «Friends», Netflix teste les séries en accéléré... Les 5 infos TV à retenir

Jennifer Aniston travaille sur un projet avec ses anciens acolytes de «Friends», Netflix teste les séries en accéléré, HBO annule le spin-off de «Game of Thrones» avec Naomi Watts... Voici les 5 infos TV à retenir.

Alors que depuis 25 ans les fans rêvent de les voir de nouveau tous réunis à l'écran, Jennifer Aniston a fait savoir que les acteurs de «Friends» réfléchissaient à un nouveau projet. Si l'actrice (et les créateurs) ont depuis longtemps balayé l'idée d'un reboot, il ne serait cependant pas interdit d'espérer autre chose... «S'agira-t-il d'un film ?» lui a récemment demandé l'animatrice américaine Ellen de Generes, «je ne sais pas encore» a répondu l'actrice.

Après le «binge-watching», Netflix aimerait (ou aurait aimé) lancer la mode de ce qu'on pourrait appeler le «speed-watching». La célèbre plateforme de streaming a en effet testé une nouvelle fonction qui permettrait de regarder les programmes en acceléré, de quoi regarder deux fois plus vite toute une saison mais avec quel plaisir ? A voir la pluie de réactions que ce test a suscité, tant du côté des utilisateurs que du côté des réalisateurs qui n'aimeraient pas que leurs oeuvres soient regardées de cette manière (à l'instar de Judd Apatow qui a interpellé les dirigeants de Netflix sur Twitter), pas sûr que cette fonction ne soit mise en place dans l'immédiat.

No @Netflix no. Don’t make me have to call every director and show creator on Earth to fight you on this. Save me the time. I will win but it will take a ton of time. Don’t fuck with our timing. We give you nice things. Leave them as they were intended to be seen. https://t.co/xkprLM44oC

