Une saison 2 pour «The Mandalorian», Olivia Colman dans une série HBO, un premier teaser pour la série sur le rap «Validé», … les 3 infos TV à retenir.

La série événement «The Mandalorian» obtient une saison 2, Olivia Colman bientôt au générique de «Landscrapers» sur HBO, Franck Gastambide dévoile un teaser de «Validé», voici les trois infos TV à retenir.

Une saison 2 pour «The Mandalorian»

C’est sans surprise, et pour le plus grand plaisir des fans de Baby Yoda, que la série «The Mandalorian» vient d’être renouvelée pour une saison 2 par la plateforme Disney+. Une annonce dévoilée par le showrunner Jon Favreau via son compte Twitter.

Season 2 of #TheMandalorian coming Fall 2020 pic.twitter.com/8VQYLDMQ0V — Jon Favreau (@Jon_Favreau) December 27, 2019

Cette série qui suit les aventures d’un chasseur de primes incarné par l’acteur Pedro Pascal a été lancé au même moment que le service de streaming, le 12 novembre dernier, et s’est rapidement imposée comme une des fictions incontournables du petit écran. En France, la saison 1 reste inédite puisque la plateforme ne serait disponible qu’à partir du 31 mars prochain dans l’Hexagone, notamment grâce à un partenariat inédit avec Canal+.

Olivia Colman dans une série sur HBO

Si elle crève l’écran dans la saison 3 de «The Crown» sur Netflix où elle incarne la reine Elizabeth II, la comédienne Olivia Colman vient de se voir attribuer le premier rôle de «Landscrapers», une mini-série co-produite par la chaîne américaine HBO et la britannique Sky (qui s’étaient déjà unies pour l’excellente «Chernobyl»), réalisée par Alexander Payne et dont le scénario a été confié à Ed Sinclair, l’époux de Colman à la ville.

Déclinée en quatre épisodes, cette fiction inspirée de faits réels se penchera sur le meurtre commis par Susan et Christopher Edwards, un couple au-dessus de tout soupçon qui vont tuer les parents de la première avant de les enterrer au fond de leur jardin. Un crime qui ne sera découvert que dix ans plus tard. «J'adore les scripts d'Ed. Il est assez rare de vouloir désespérément jouer un rôle lors de la première lecture d'un script, mais c'était le cas ici. L'écriture est courageuse, mais subtile et tendre aussi - une joie pour tout acteur», souligne Olivia Colman dans le communiqué officiel.

Franck Gastambide dévoile un teaser de «Validé»

L’acteur/réalisateur Franck gastambide a dévoilé sur Twitter un premier teaser de «Validé», la première série française sur l’univers du rap qu’il développe actuellement pour la chaîne Canal+.

Composée de douze épisodes, la série suivra le parcours d’un jeune talent qui cherchant à s’imposer dans le milieu du rap, à ses risques et ses périls. Du côté du casting, les téléspectateurs retrouveront des acteurs peu ou pas connus, notamment Hatik, Saïdou Camara et Brahim Bouhlel. Sabrina Ouazani, Moussa Mansaly, Adel Bencherif ou encore Franck Gastambide lui-même complètent le casting.