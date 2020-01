«La guerre des mondes» de Canal+ aura une saison 2, les Grammy Awards sur CStar, la dernière d'«Esprits criminels»... Les 3 infos TV

«La guerre des mondes» de Canal+ aura une saison 2, les Grammy Awards 2020 sur CStar, la dernière saison d'«Esprits criminels» sans Shemar Moore ? Voici les 3 infos TV à retenir.

«La guerre des mondes» de Canal+ renouvelée

Diffusée en octobre dernier sur Canal+, «La Guerre des mondes» avec Gabriel Byrne et Léa Drucker va avoir une saison 2. Une très bonne nouvelle pour les fans, d'autant que la première saison s'était achevée sur un cliffangher. Dans cette adaptation contemporaine du classique de la littérature de science-fiction d'H.G. Wells, une vie extra-terrestre envahit la Terre en détruisant une grande partie de l'humanité, contraignant les rares survivants à tenter d'échapper à une mort qui semble quasi-certaine...

Les Grammy Awards 2020 sur CStar

La 62è édition de la prestigieuse cérémonie musicale américaine des Grammy Awards sera retransmise sur CStar le lundi 27 janvier à 21h. Les festivités auront lieu au Staples Center de Los Angeles et, comme en 2019, c'est la chanteuse Alicia Keys qui assurera la présntation. Cette année, Lizzo est l'artiste la plus représentée avec huit nominations, suivie de près par Billie Eilish, quant à elle plus jeune artiste de l'histoire des Grammy à être nommée dans les quatre catégories principales.

Lundi 27 janvier à 21h, CSTAR vous fait vivre, en exclusivité, la 62ème cérémonie des #GRAMMYs pic.twitter.com/XBkNyyvT7j — CStar (@CStar) January 7, 2020

La dernière saison d'«Esprits criminels» sans Shemar Moore ?

Les fans espéraient bien revoir Shemar Moore dans la quinzième et dernière saison d'«Esprits criminels» mais, hélas pour eux, l'acteur qui est apparu dans les onze premières saisons de la série policière dans la peau du charismatique Derek Morgan ne devrait pas revenir pour les adieux. La showrunneuse Erica Messer a même été catégorique dans une interview pour TVLine : «On m'a demandé si Shemar reviendrait, et c'est non. Il est très occupé à tourner S.W.A.T. Encore une fois, je voulais être en mesure de rendre hommage à l'histoire de la série dans ce final, et j'ai pu le faire, d'une manière différente.» Diffusée en France sur TF1, la série s'arrêtra définitivement après 325 épisodes.