Une saison 4 plus courte pour «The Handmaid's Tale», une version danse de «Mask Singer», la suite de «Newport Beach» annulée... Les 3 infos TV

Une saison 4 plus courte pour «The Handmaid's Tale»

Alors que ses saisons 2 et 3 comptaient 13 épisodes chacune, la saison 4 de «The Handmaid's Tale» ne comportera que 10 épisodes rapporte le site Indiewire. «De mon point de vue, cette décision était 100% créative», déclare le showrunner Bruce Miller. Quant à savoir de quoi parleront les nouveaux épisodes, il n’a rien révélé : « N'essayez pas de deviner ce qui va se passer. Ce serait en pure perte. Vous ne serez pas capable de savoir ce qui va se passer. C'est la beauté de la série ». La diffusion devrait avoi lieu cet automne sur Hulu aux Etats-Unis et OCS en France.

Une version danse de «Mask Singer»

Les Etats-Unis ont commandé un spin-off à leur concept «Mask Singer» (adapté en France sur TF1). «The Masked Dancer» se concentrera sur la danse plutôt que le chant et sera présentée par Ellen de Generes. «Ce sera aussi amusant et il y aura autant de suspense que dans 'The Masked Singer' avec bien plus de danses de Krump, Je suis impatiente ! » a déclaré l'animatrice américaine.

#TheMaskedSinger has waltzed off with a spin-off after Fox teamed with Ellen DeGeneres to produce #TheMaskedDancer https://t.co/PRHApnFheq — Deadline Hollywood (@DEADLINE) 7 janvier 2020

La suite de «Newport Beach» annulée

Désolation pour les fans de «Newport Beach», la série des années 2000 n'aura finalement pas de suite, les stars de l'époque - Ben McKenzie, Adam Brody, Rachel Bilson ou encore Mischa Barton ne seraient pas disponibles. «Le retour de 'Newport Beach' ne se produira pas, malgré mon profond intérêt pour le projet. Personne n'est malheureusement disponible» a déploré Michael Thorn, directeur du pôle divertissement de la Fox, à Deadline.

