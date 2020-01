TF1 va lancer une mini-série inspirée de l'affaire Grégory

TF1 va lancer une mini-série sur l’affaire Grégory, rapporte Télé Loisirs.

Selon le magazine, il s’agira du premier volet d’une collection anthologique de mini-séries inspirées de d’affaires criminelles médiatisées et encore non-résolues.

Le tournage de la première saison qui sera consacrée à l’affaire Grégory Vuillemin devrait débuter au mois de février dans les Vosges. Créée et écrite par Jérémie Guez et Alexandre Sia, elle sera réalisée par Christophe Lamotte.

Pour donner vie au récit développé sur six épisodes, le réalisateur a convié un casting composé de Guillaume Gouix et Blandine Bellavoir qui incarneront les époux Villemin et Guillaume de Tonquédec le gendarme Sesmat.

Michaël Youn devrait jouer le journaliste proche de Bernard Laroche, Jean-Michel Bezzina, Michel Vuillermoz son confrère proche des parents de la jeune victime, Jean Ker, tandis que Laurent Stocker devrait prêter ses traits au juge Lambert, annonce toujours Télé Loisirs.