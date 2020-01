Julie Gayet au casting d’une nouvelle série de TF1

Selon Télé-Loisirs, TF1 va lancer une nouvelle fiction avec Julie Gayet en tête d’affiche.

L'actrice a confié au magazine qu'elle tiendrait le rôle principal, celui d'une «mère parfaite», dans cette mini-série en quatre épisodes intitulée «Perfect Mother». Pour l'instant on ne connaît ni le reste du casting, ni l'histoire, toutefois Télé-Loisirs révèle que le tournage débutera le 30 mars prochain et que c'est Fred Garson, le réalisateur «Des hommes de l’ombre» et d’«Insoupçonnable», qui devrait être derrière la caméra.

Pas une première à la télé

Julie Gayet n'en sera pas à sa première expérience sur le petit écran. Apparue dans les séries «Les Rois Maudits», «Juste un regard», et «Dix pour cent», l'actrice de «Pourquoi pas moi ?» a récemment tenu le rôle principal de «Soupçons», un thriller romantique sur France 3 dans lequel elle incarne Victoire, une jeune femme dont le cœur balance entre deux hommes (interprétés par Thomas Jouannet et Bruno Debrandt).

Une expérience qui lui a plu comme elle l' confié l'été dernier au Parisien : «Au bout de quatre mois de tournage, j'ai eu la sensation, comme lorsque je joue au théâtre, que Victoire était entrée en moi. À la fin, elle me manquait. C'est très agréable de construire un personnage sur six épisodes».