Les Marseillais sur W9, Matthew McConaughey, «House of the Dragon»… les 3 infos TV à retenir

Les Marseillais s’envolent pour les Caraïbes sur W9, Matthew McConaughey dans la nouvelle série de Nic Pizzolatto, les personnages principaux du spin-off de «Game of Thrones» dévoilés, … voici les 3 infos TV à retenir.

Les Marseillais posent leur valise aux Caraïbes sur W9

Les téléspectateurs de W9 retrouveront la joyeuse bande des Marseillais le 17 février prochain, à 18h50, pour de nouvelles aventures aux Caraïbes. C’est dans la ville mexicaine de Tulum, dans la péninsule du Yucatan, en Amérique centrale, que les candidats s’installeront dans une villa paradisiaque. Avec autour d’eux, des paysages de carte postale. C’est Mawi, leur bookeuse, qui sera en charge de leur trouver des missions professionnelles à accomplir pendant leur séjour. Ce qui n’empêchera pas les Marseillais de faire la fête pendant leur temps libre, et de profiter de l’ambiance surchauffée des lieux pour passer du bon temps… et se pendre la tête.

Les fans du programme retrouveront des visages bien connus, notamment Julien Tanti, Paga, Manon Marsault, Maeva ou encore Greg. De nouvelles recrues seront bien évidemment du voyage, comme Cassandre, une ancienne candidate du concours Miss France, ou encore Maissane, une jeune célibataire qui possède au quotient intellectuel de 140.

Matthew McConaughey et Nic Pizzolatto réunis pour la série «Redeemer»

Le comédien Matthew McConaughey va retrouver le scénariste de « True Detective, Nic Pizzolatto, dans la nouvelle série commandée par la chaîne américaine FX, «Redeemer», annonce le site américain Deadline.

Adaptation du roman de Patrick Colman, The Churchgoer, publié en juillet 2019, l’histoire suit Mark Haines, un homme qui a abandonné sa famille et ses croyances religieuses pour mener une vie solitaire sur le bord de mer. Il surfe la journée, et travaille en tant que gardien de sécurité dans un complexe industriel la nuit. Un jour, son chemin croise cela de Cindy, une jeune femme de 22 ans avec laquelle il sympathise. Celle-ci disparaît la même nuit où son collègue est assassiné lors d’un braquage qui tourne mal. Il se lance alors à sa recherche. Une enquête qui va faire rejaillir sa vie passée, et dévoiler une vaste conspiration criminelle imprégnée de corruption.

«House of the Dragon» dévoile les noms de ses personnages principaux (SPOILERS)

Selon le site américain knightedgemedia.com, la série «House of the Dragon» vient de lancer le casting des personnages principaux du spin-off très attendu de «Game of Thrones», dont la diffusion est prévue pour 2022 sur la chaîne américaine HBO (et en France sur OCS et myCANAL). Ainsi, la fiction est à la recherche d’un homme pour incarner Aegon Targaryen, et de deux femmes, pour jouer les rôles de ses deux sœurs Visenya et Rhaenys.

Aegon Targaryen n’est pas un nom inconnu des fans de « Game of Thrones » puisqu’il s’agit du véritable nom de Jon Snow, baptisé ainsi par son père, Rhaegar Targaryen en hommage à son illustre ancêtre.

Aegon I Targaryen était surnommé Aegon le Conquérant. C’est lui qui a fondé la dynastie Targaryen, venant d’Essos pour s’emparer de Westeros et unifier les sept royaumes dont il fût le premier souverain. Il était marié à ses deux sœurs, Visenya et Rhaenys. Une pratique courante chez les Targaryen soucieux d’assurer la pureté de lignée familiale (et le lien unique que cela leur procure avec les dragons).

Il s’avère également qu’Aegon était un solitaire, ainsi qu’un excellent guerrier dont l’épée en acier valyrien s’appelait Blackfyre. Et il avait la réputation de laisser ses sœurs gouverner, n’intervenant que quand cela est nécessaire (cela ne vous rappelle pas quelqu’un ?). Son dragon, Balerion, était d’une taille imposante, et c’est avec ses flammes qu’Aegon a forgé le fameux trône de fer.