«Tout le monde debout», le pari réussi de Franck Dubosc

Pour son premier passage derrière la caméra, Franck Dubosc signe avec «Tout le monde debout» une comédie romantique à son image, avec un humour décomplexé et des pointes de sensibilité.

Le comédien y incarne Jocelyn, un homme d’affaires célibataire et mythomane qui utilise le mensonge pour pimenter son existence narcissique. De retour à Paris pour le décès de sa mère, il se rend dans son appartement pour une dernière fois. C’est là qu’il fait la rencontre d’une voisine, Julie, qui le surprend au moment où il est assis dans le fauteuil roulant de sa défunte mère. La jeune femme, dont le charme ne le laisse pas indifférent, pense que Jocelyn est paraplégique. Un malentendu qu’il décide d’utiliser dans l’espoir de la séduire. Son mensonge se complique quand il rencontre la sœur de celle-ci, Florence, qui est handicapée. Et dont il tombe follement amoureux.

Pour son premier film en tant que réalisateur – mais aussi scénariste et acteur principal – Franck Dubosc a choisi le registre de la comédie romantique, avec un personnage détestable au premier abord, mais que sa rencontre avec une femme paraplégique va transformer. Une histoire convenue, certes, que l’humoriste parvient toutefois à sublimer avec l’humour qu’on lui connaît (qui ne plaira peut-être pas à ceux qui n’aime pas ses spectacles), et une vraie sensibilité dans le traitement des personnages. Son duo à l’écran avec Alexandra Lamy fonctionne à merveille. Plus de 2,2 millions de spectateurs s’étaient déplacés en salles lors de sa sortie au cinéma en juillet 2018.

Avec également Gérard Darmon, Elsa Zylberstein et Caroline Anglade.

Tout le monde debout, le 5 février à 20h50 sur Ciné+Premier, et sur myCANAL