«Mirage» : la coproduction internationale de France 2 arrive le 17 février

France 2 diffusera à partir du lundi 17 février à 21h05, «Mirage», la première coproduction internationale de l'Alliance qui réunit France TV à la Rai (Italie) et la ZDF (Allemagne). Ces groupes audiovisuels ont décidé de concocter ensemble des projets d’envergure pour rivaliser avec ceux proposés par les plateformes de SVOD.

Sont notamment prévus dans le cadre de ce partenariat «Leonardo», un biopic sur Léonard de Vinci incarné par Aidan Turner, et une nouvelle adaptation du «Tour du monde en 80 jours» de Jules Verne avec David Tennant dans le rôle de Phileas Fogg.

«Mirage» est le premier projet de cette collaboration à laquelle ont aussi contribuée le Canada et la Grande Bretagne. Un projet ambitieux donc pour cette fiction qui se situe à mi-chemin entre le drame familial et l’espionnage.

Tounée en langue anglaise durant 73 jours avec une équipe composée d’une vingtaine de nationalités, «Mirage» a été écrite par des Français (Bénédicte Charles, Olivier Pouponneau et Franck Philippon) et réalisée par le Québecois Louis Choquette.

Une héroïne aventurière malgré elle, un faux mort et un vrai espion…

Composée de 6 épisodes de 52 minutes, la série met en scène Marie-José Croze (Prix d'interprétation féminine à Cannes en 2003 pour «Les Invasions barbares») dans le rôle principal, celui d’une ingénieure et mère d’un garçon de 15 ans (Thomas Chomel) qui après la disparition de son mari 15 ans plus tôt a refait sa vie avec Lukas (Hannes Jaenicke). Alors qu’elle pense prendre un nouveau départ à Abu Dhabi où elle vient d’être recrutée après l’explosion de la centrale pour laquelle elle travaillait au Kazakhstan, Claire tombe un jour sur son époux Gabriel (Clive Standen, vu dans «Vikings» et «Doctor Who») et découvre que celui qu'elle pensait mort dans un tsunami en Thaïlande est en fait bien vivant et agent secret…

«Mon personnage a vécu deux drames : elle a perdu l’amour de sa vie, le père de son enfant, et ensuite elle a subi des déconvenues dans son travail, elle se sent responsable d’une catastrophe industrielle. Elle s’est retrouvée sans rien. La série commence sur sa reconstruction, mais on imagine que derrière ça il y a des années de combat dans sa vie de femme» confie l’actrice qui explique que la situation mélodramatique de «Mirage» bascule ensuite «dans le polar, voire dans le film d’action».

Pour compléter le casting autour de Marie-Josée Croze, Clive Standen, et Hannes Jaenicke, on retrouve Philippine Leroy-Beaulieu, Grégory Fitoussi, Laurent Bateau, Agathe de La Boulaye, ou encore Thomas Chomel…