«Willow», «Fairfax», «Il a déjà tes yeux»... Les 3 infos TV

Ron Howard donne des nouvelles de l'adaptation en série de «Willow»

Trente ans après sa sortie, «Willow» devrait faire l'objet d'une série. Dans une interview pour Collider, le réalisateur du film culte a confirmé la projet : «Nous développons 'Willow' pour la plateforme Disney Plus. Je ne sais pas encore si c'est moi qui réaliserai, mais Jon Kasdan («Solo : A Star Wars Story») est à l'écriture et il est très passionné, il fait de l'excellent travail. Nous n'avons pas encore le feu vert de Disney, mais si ça marche, je vais évidemment me retrousser les manches et faire partie de cette aventure, parce que ce serait formidable, de revisiter ce monde».

Amazon commande la série animée «Fairfax»

Deux saisons de huit épisodes de «Fairfax», une série animée pour adultes qui tire son nom d'un quartier de Los Angeles, ont été commandées par Amazon Prime Video qui la diffusera en 2021 dans plus de deux cents pays. Créée par Matt Hausfater, Aaron Buchsbaum, Teddy Riley et le studio d'animation Titmouse (à qui l'on doit «Bigmouth»), elle suivra quatre collégiens et meilleurs amis dans leur quête d'influence le long de Fairfax Avenue, le cœur palpitant de la culture hypebeast à Los Angeles». «'Fairfax' est intelligente, bizarre et hilarante, et nous sommes ravis de travailler avec Matt, Aaron, Teddy et les équipes de Serious Business et Titmouse afin que nos clients Prime Video du monde entier puissent voir cette nouvelle série unique», a déclaré Albert Cheng, co-responsable de la télévision chez Amazon Studios.

La série «Il a déjà des yeux» sera lancée le 12 février



France 2 lancera sa nouvelle série comique adaptée du film de Lucien Jean-Baptiste «Il a déjà tes yeux» le mercredi 12 février prochain. Trois après la sortie du long-métrage qui racontait l'histoire d'un couple noir confronté aux préjugés parce qu'il adoptait un enfant blanc, Lucien Jean-Baptiste et Aïssa Maïga reprennent leurs rôles pour raconter la suite des événements.