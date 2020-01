«The Witcher» : l’auteur de la saga n’a pas souhaité participer

L'auteur de la saga littéraire «The Witcher» Andrzej Sapkowski a confié pourquoi il n'a pas souhaité participer à la production de l'adaptation en série pour Netflix.

Il n'est pas intervenu dans le processus créatif car il «n'aime pas travailer trop dur ou trop longtemps. 'Que celui qui est sans péché me jette la première pierre', Jean 8:7» a-t-il déclaré dans une interview pour Gizmodo.

Le romancier à la tête de huit ouvrages vendus à 33 millions d'exemplaires à travers le monde a ainsi laissé le champs libre à l'équipe créative de la série déjà renouvelée pour une saison 2 (à noter que «The Witcher» va aussi faire l'objet d'un film d'animation pour Netflix).

«Je crois fortement en la liberté d'un artiste et de son expression artistique. Je n'interfère pas et n'impose pas mes points de vue auprès d'autres artistes. Je n'insiste sur aucune chose et je ne me bats pour aucune chose. Je conseille. Lorsque c'est nécessaire. Et quand on me le demande» a expliqué l'auteur polonais.