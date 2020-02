Kansas City Chiefs-San Francisco 49ers : Les chiffres fous du Super Bowl 2020

Le Super Bowl est l'un des événements sportifs planétaires le plus attendu de l'année. Et pour la 54e édition, les Kansas City Chiefs seront opposés, dans la nuit du 2 au 3 février, aux San Francisco 49ers à Miami .

Mais au-delà de l'intérêt sportif, la finale de la ligue américaine de football américain est aussi un véritable business. Découvrez derrière cette manifestation annuelle, les chiffres fous qui agitent le monde du sport et dépassent les frontières américaines.

180 pays dans le monde diffuseront le match, qui sera également commenté en 25 langues. En France, le Super Bowl sera retransmis en direct sur BeIN SPORTS et TF1

110 millions de téléspectateurs américains sont attendus derrière leur petit écran pour assister à la rencontre, soit plus d'un tiers de la population des Etats-Unis. L'année dernière, ils étaient 98,2 millions devant NBC pour assister au sacre aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

1,25 milliards d'ailes de poulet - les fameux «Chicken wings» -, près de 14,500 tonnes de chips et 8 millions de kilos de guacamole seront avalés, dimanche, pendant le match.

51,7 millions de packs de bières seront également vendus.

14 milliards de dollars au total devraient être dépensés par les Américains pour cette 54e édition du Super Bowl.

1 Américain sur 10 n'ira pas travailler le lendemain de la finale du championnat de football.

5,2 millions de dollars, soit 4,7 millions d'euros, c'est le prix pour les 30 secondes de publicité diffusées pendant la rencontre. Pas moins de 350 millions de dollars (315 millions d'euros) de recettes publicitaires pourraient ainsi être récoltés pour 4 heures d'antenne.

10 millions de dollars ont été déboursés par le président Donald Trump et l'ancien maire de New York Michael Bloomberg pour des spots d'une minute sur fond de politique et de course à la primaire démocrate.

4 milliards de dollars en paris autour de la rencontre devraient être encaissés par les bookmakers.

8 000 dollars c'est le prix moyen d'une place pour la rencontre sur le marché officiel de la revente de billets.