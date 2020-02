«Narcos : Mexico» saison 2 : « Plus dure sera la chute » annonce Netflix

Netflix dévoilera la saison 2 de «Narcos : Mexico» le 13 février prochain.

Un an après les premières intrigues, le spin-off de «Narcos» (qui se concentre sur le trafic de drogues au Mexique, alors que la série originale était axée sur le trafic en Colombie) dévoile la suite de ses événements.

L'histoire reprend à la mort de l’agent Camarena tué par Felix Gallardo, le baron de la drogue mexicaine toujours incarné par Diego Luna (la première saison s'inspirait librement de la véritable affaire d’un agent infiltré de la Drug Enforcement Administration retrouvé mort en mars 1985 alors qu'il était en mission au Mexique). Un événement qui va déclencher une vague de représailles.

Un nouvel agent du DEA, Walt Breslin (Scoot McNairy, vu dans la saison 3 de «True Detective»), est plus décidé que jamais à ne pas laisser le narcotrafic s'étendre. L'opération Leyenda, qui vise Félix Gallardo et ses lieutenants, ne fait que renforcer l'instabilité et la volatilité du cartel de Guadalajara. Gallardo est dans le même temps contraint de lutter pour garder le contrôle et tente d’étendre son empire ce qui ne fait qu’accroître les tensions.

«Les Colombiens ne sont plus aux commandes. C’est à mon tour», annonce Félix Gallardo dans la bande-annonce, «les Américains peuvent essayer de nous arrêter, mais ils échoueront». La confrontation promet d'être sanglante...