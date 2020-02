Les «Culottées» de Peneloppe Bagieu en version animée à partir du 8 mars sur France 5 et france.tv

Écoulée à plus de 450 000 exemplaires, et traduite dans plus de vingt pays, la bande dessinée féministe «Culottées, des femmes qui ne font que ce qu’elles veulent», récompensée par un Eisner en 2019, devient une série animée à découvrir à partir du 8 mars sur France 5 et france.tv.

Adaptation de l’œuvre de Péneloppe Bagieu publiée en ligne dans Le Monde puis éditée en deux tomes chez Gallimard en 2016 et en 2017, «Culottées» sera donc symboliquement lancée à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes.

Guerrière apache ou sirène hollywoodienne, gardienne de phare ou créatrice de trolls, gynécologue ou impératrice, rock star ou femme à barbe, athlète ou chamane, exploratrice ou astronaute..., de Hedy Lamarr, actrice et productrice hollywoodienne mais surtout inventrice de la technologie à l’origine du WiFi, à Annette Kellerman, nageuse extraordinaire et inventrice du maillot de bain moderne, en passant par Leymah Gbowee, travailleuse sociale, militante libérienne et prix Nobel de la paix… Les pionnières inspirantes à qui Peneloppe Bagieu a rendu hommage sur le papier vont donc prendre vie à la télévision.

J'essaie de me rendre compte qu'il va y avoir mes petites culottées à la télé, qui vont bouger et parler, je suis si contente — Pélénope Bagieu (@PenelopeB) June 15, 2017

Les scénaristes Élise Benroubi et Émilie Valentin ont choisi de centrer les épisodes sur les personnages, leur psychologie, avec un focus sur le moment où ces héroïnes ont osé faire voler en éclats les préjugés et changé le monde à leur manière.

Cécile de France interprète toutes les voix féminines et masculines au long des trente portraits de trois minutes 30 produits par la maison de production Silex films («Connasse») avec les réalisatrices Phuong Mai Nguyen et Charlotte Cambon de Lavalette.

Un épisode a été dévoilé lors du dernier Festival d’Angoulême :