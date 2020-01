«Aquaman» se décline en série animée

Carton au box office en 2018, «Aquaman» va revenir sous forme de série animée sur la plateforme de streaming HBO Max.

Produite par le réalisateur des aventures cinématographiques James Wan en personne, la série, qui sera composée de trois épisodes, s’intéressera à la montée sur le trône et aux batailles menées pour son royaume par le mythique personnage de DC Comics.

«’Aquaman’ est l’une des sagas favorites des fans, riche pour ses personnages et sa ligne scénaristique dynamique» explique Sarah Aubrey, directrice du contenu sur HBO Max. «Nous sommes certains qu’’Aquaman : King of Atlantis’ sera un superbe ajout à notre catalogue riche en programmes pour les enfants et la famille.»

On ne sait pas encore si Jason Momoa, Amber Heard ou Willem Dafoe prêteront leur voix aux personnages, ni quand la série sera diffusée.

Fort du milliard rapporté par le film, la Warner planche par ailleurs sur le spin-off «The Trench» consacré aux monstrueuses créatures de la Tranchée, ainsi qu’un Aquaman 2.