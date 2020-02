Jean-Jacques Annaud prépare une série sur Alice Guy, la première femme réalisatrice de l'histoire

Deux ans après avoir adapté en série «La vérité sur l'affaire Harry Quebert», Jean-Jacques Annaud développe une mini-série sur la vie d'Alice Guy, première cinéaste au monde.

Tirée de la biographie de la journaliste et productrice Emmanuelle Gaume, qui a retracé le parcours exceptionnel d'Alice Guy depuis son enfance entre le Chili, la Suisse et la France, jusqu'à sa conquête du 7e art, la future mini-série relatera la vie de cette pionnière injustement tombée dans l'oubli.

Née en 1873 en France et décédée en 1968 dans le New Jersey, aux États-Unis, Alice Guy est en effet considérée comme la première femme réalisatrice au monde. En 1896, alors âgée de 23 ans, elle réalise sa première fiction : «La Fée aux choux». Employée de Léon Gaumont qui lui confiera notamment la direction d’un service de prises de vues, elle embauchera Ferdinand Zecca et Louis Feuillade, initiera l’utilisation des bobines de 35 mm et sera notamment à l’origine du premier péplum de l’histoire du cinéma.

Jean-Jacques Annaud («L’Ours», «Le nom de la rose») a exprimé sa volonté de «la faire sortir de l’oubli dans lequel elle est tombée» tout en «rendant hommage à sa profession» au travers de cette série dont il sera le coauteur et le réalisateur.

La distribution de la série devrait être internationale, mais pour l'heure aucun nom n’a encore été révélé. La date de diffusion n'est pas encore connue.