Mark Ruffalo au casting de la minisérie «Parasite» sur HBO ?

Après son triomphe aux Oscars avec quatre statuettes dont le prix du meilleur film – une première pour un long-métrage en langue étrangère - «Parasite» de Bong Joon-ho fera l’objet d’une série dérivée de cinq à six épisodes sur HBO. Il se murmure que Mark Ruffalo pourrait faire partie du casting.

Palme d’or 2019, «Parasite» connaît un succès sans précédent, récoltant de prestigieuses récompenses à travers le monde depuis sa sortie en salle.

Présentée comme le prolongement de ce thriller social flirtant parfois avec la comédie, la série qui sera réalisée par Adam McKay («The Big Short», «Vice») ne devrait pas être tournée avant l’année prochaine. Et la chaîne HBO a tenu à souligner qu’il était «encore trop tôt pour spéculer sur ses personnages ou membres du casting». Néanmoins, l’acteur Mark Ruffalo, qui sera à l’affiche de «Dark Waters» de Todd Haynes le 26 février, aurait été sollicité pour incarner l’un des héros, selon des informations le site américain Collider. Pour l’heure, la star de «Spotlight» et des «Avengers» n’aurait rien signé, mais rencontré les protagonistes de ce grand projet développé sur le petit écran.

En attendant, les fans français pourront redécouvrir «Parasite» au cinéma, dès le 19 février, dans une version en noir et blanc. «Pouvoir présenter Parasite sur grand écran dans sa version Black & White, me rend extrêmement heureux. Je trouve fascinant de voir comment l’expérience de visionnage sera modifiée pour le public qui découvrira le film dans cette version. Je suis persuadé que chacun aura une opinion différente sur cette nouvelle version. La première fois que je l’ai vue, le film ressemblait presque à une fable, et j’avais l’étrange sensation de regarder une histoire d’une autre époque. La seconde, le film m’a paru beaucoup plus réaliste, tranchant comme une lame», a expliqué Bong Joon-ho.