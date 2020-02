Hotel Artémis, coup de poing apocalyptique

Malgré ce que laisse entendre la bande annonce, «Hotel Artemis» est plus qu’un film d’action, mais un récit rétro-futuriste dans lequel Jodie Foster s’affiche en petite vieille à forte poigne.

L’histoire se déroule à Los Angeles, en 2028, au moment où le monde se trouve au bord de l’implosion. La ville est ravagée par les émeutes, ce qui donne des idées à certains malfrats. Les frères Waikiki et Honolulu sont sévèrement blessés lors du braquage d’une banque. Pour se faire soigner, et avoir une chance de survivre à leurs blessures, ils se rendent à l’Hotel Artemis, où se cache un hôpital spécialement dédié aux pires criminels de la planète.

L’infirmière Jean Thomas gère l’endroit depuis plus de 20 ans, et s’applique à faire respecter les règles strictes de l’établissement à ses patients. Mais en ce jour où l’hôtel affiche complet, les tensions s’accumulent et menacent de sérieusement contrarier le déroulement de la journée.

C’est une surprise de retrouver Jodie Foster au casting de ce film rétro-futuriste qui plonge les téléspectateurs dans un monde apocalyptique, et révèle l’existence de ce lieu étonnant qu’est l’hôpital Artemis, qui n’est pas sans rappeler le célèbre hôtel Continental des deux premiers volets de John Wick (où un code de conduite est imposé aux personnages). La comédienne est entourée de plusieurs visages connus, notamment Sterling K. Brown, Sofia Boutella, Jeff Goldblum, Zachary Quinto, ou encore David Bautista.

L’action est bien évidemment au rendez-vous. Mais le premier long métrage de Drew Pearce parvient à surprendre les spectateurs en s’amusant de ses personnages caricaturaux, son ambiance rétro-futuriste, et un humour outrancier complètement assumé. Jodie Foster est géniale dans son rôle d’infirmière pour truands. Un régal !

Hotel Artemis, le 13 février sur Canal+Cinéma (et sur myCANAL)