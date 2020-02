Taika Waititi et Jude Law réunis dans une mini-série

Le réalisateur Taika Waititi, qui vient de recevoir l’Oscar du «meilleur scénario» pour «Jojo Rabbit», est actuellement en pourparlers avec la chaîne américaine Showtime pour développer la mini-série «The Auteur».

Une fiction co-écrite avec Peter Warren dont il réalisera lui-même certains épisodes, avec l’acteur britannique Jude Law dans le rôle principal.

Adaptation de la série de romans graphiques éponymes signés par Rick Spears et James Callahan, l’histoire suit les folles aventures d’un artiste dépravé, entouré de personnages hauts en couleur, au cœur d’un milieu hollywoodien dominé par les vices et les ambitions.

Selon le site The Hollywood Reporter, les négociations entre le réalisateur et Showtime sont quasiment bouclées. Aucune date de mise en production n’a été annoncée pour le moment, en raison d’un agenda chargé pour Taika Waititi et Jude Law. Le premier doit prochainement faire son retour dans l’univers Marvel avec le tournage de «Thor : Love and Thunder» dont le tournage doit débuter à la fin de l’année. Le second, qui est actuellement à l’affiche de la série «The New Pope» (visible sur myCANAL), doit jouer dans le troisième volet du film «Les Animaux Fantastiques».