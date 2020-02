Vidéo : Tom Leeb représentera la France avec «The Best In Me» à l'Eurovision 2020

La chanson de la France à l'Eurovision s'apprête à être dévoilée par France Télévisions, ce dimanche 16 février, mais son interprète et le titre ont déjà été dévoilés.

Le titre «The Best In Me» est d'ores et déjà disponible en ligne depuis cet après-midi.

La direction du groupe a confié au Parisien avoir retenu la chanson avant de choisir le candidat, en la personne de Tom Leeb, le fils de Michel Leeb. «The Best In Me» a ainsi été sélectionnée parmi des centaines de maquettes.

Ses auteurs sont un trio de Suédois : Thomas G: Son, Peter Boström et John Lundvik. Ces derniers avaient remporté l'Eurovision en 2012 avec le titre «Euphoria» pour Loreen.

Entièrement en anglais à l'origine, Tom Leeb a retravaillé les paroles avec le chanteur Amir, ex-candidat au concours, afin de réécrire des couplets en français.