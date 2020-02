«Grey's Anatomy», les portraits de «L'amour est dans le pré», les stars de «Masters of the Universe»... Les 3 infos TV

La date de diffusion sur TF1 de la saison 16 de «Grey's Anatomy» dévoilée; les portraits des nouveaux candidats de «L'amour est dans le pré» bientôt sur M6; Mark Hamill, Lena Headey et Sarah Michelle Gellar au casting vocal de la série animée «Masters of the Universe»... Voici les 3 infos TV à retenir.

La saison 16 de «Grey's Anatomy» arrive le 11 mars sur TF1

Le mercredi 11 mars à 20h55 sur TF1, les fans de «Grey's Anatomy» découvriront la 16è saison du drama médical avec Ellen Pompeo dans la peau du Dr Meredith Grey. Dans le premier épisode des deux inédits qui seront dévoilés ce soir-là, Meredith, Richard et Alex devront gérer les conséquences de leur renvoi du Grey Sloan par Bailey après leur fraude à l'assurance...

#GreysAnatomy nouvelle saison événement , dès le mercredi 11 mars à 21H05 sur @TF1 pic.twitter.com/VuBgkfHRn8 — TF1 Pro (@TF1Pro) February 18, 2020

Les portraits de «L'amour est dans le pré» le 9 mars à 21h05

M6 dévoilera les visages des nouveaux participants à son émission de rencontre «L'amour est dans le pré» les lundis 9 et 16 mars à 21h05. Pour cette saison 15, ils seront treize - onze hommes et deux femmes âgés de 37 à 63 ans - à tenter de trouver l'élu(e) de leur cœur .

Mark Hamill, Lena Headey et sarah michelle gellar au casting vocal de la série animée «Masters of the Universe»

Netflix vient de dévoiler le casting vocal de la future série animée chapeautée par Kevin Smith («Clerks») «Masters of the Universe: Revelation» qui devrait être mise en ligne en 2021. Dans cette version pensée comme une suite de la série animée culte du début des années 1980 «Les Maîtres de l'Univers», Mark Hamill («Star Wars») doublera le méchant Skeletor, Lena Headey («Game of Thrones») prêtera sa voix à la sorcière Demonia, Sarah Michelle Gellar («Buffy contre les vampires») à Tila, et Liam Cunningham («Game of Thrones») au maître d'armes.