«Les Goonies» en série, «Le Bureau des légendes» à Canneseries, le retour de «Surprise sur prise»... Les 3 infos TV

«Les Goonies» en série, «Le Bureau des légendes» à Canneseries, le retour de «Surprise sur prise»... Voici les 3 infos TV à retenir.

Les Goonies au coeur d’une série

La Fox vient de commander une série dans laquelle trois enfants, aidés de leur institutrice, ont pour projet de tourner un remake plan par plan du film culte «Les Goonies». Le scénario est signé Sarah Watson («The Bold Type»). La série sera «une lettre d’amour au pouvoir du cinéma et des histoires» décrit la Fox. La réalisation a été confiée à Greg Mottola («Supergrave»). Le réalisateur du film culte sorti dans les années 1980, Richard Donner, officiera quant à lui en tant que producteur délégué aux côtés de son épouse Lauren Shuler Donner («Legion»).

A new TV drama about a teacher remaking #TheGoonies shot-for-shot with some students gets a pilot order at Fox https://t.co/Hpd5tAKBdG pic.twitter.com/rw2tRIuc8C — Screen Rant (@screenrant) February 13, 2020

La saison 5 du «bureau des légendes»

La série française qualifiée par le New York Times de « série d’espionnage (…) la plus intelligente et la plus authentique à travers le monde » revient pour une cinquième saison dont le premier épisode sera dévoilé en avant-première lors de la clôture du festival Canneseries (27 mars-01 avril). Aux commandes de cette cinquième saison, on retrouve le créateur et showrunner Eric Rochant avec de nouvelles signatures à la réalisation : Jacques Audiard et Mathieu Kassovitz, aux côtés de Eric Rochant, Anna Novion et de Samuel Collardey. Louis Garrel rejoint le casting toujours composé de Mathieu Kassovitz, Sara Giraudeau, Florence Loiret Caille, Jonathan Zaccaï, Mathieu Amalric, Zineb Triki, Jules Sagot, ou encore Stefan Crepon.

L’émission culte des années 1990 «Surprise sur prise» bientôt de retour

Après «Intervilles», qui reviendra prochainement, une autre émission culte va renaître de ses cendres sur France 2 : «Surprise sur prise». La nouvelle version de la célèbre émission de caméras cachées, qui consistait à «piéger» des personnalités avec la complicité de leurs proches, sera animée par Olivier Minne.